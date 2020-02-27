Ткаченко рассказал, насколько Смолов меньше получает в Испании, чем в России

Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко рассказал, насколько меньше по сравнению с Россией нападающий "Сельты" Федор Смолов получает в Испании.

Фото: Global Look Press