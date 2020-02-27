Напомним, Смолов перешел в "Сельту" на правах аренды из "Локомотива". Соглашение рассчитано до конца сезона. При этом, как сообщил сам Ткаченко, у испанского клуба нет права выкупа форварда.
30-летний футболист провел за клуб из Виго 4 матча и забил один гол.
"Ненамного, процентов на 30. Но этот вопрос во время переговоров даже не успели с Федей обсудить. Для него главное было поехать, здесь уже нам пришлось поработать", - цитирует Ткаченко "Спорт-Экспресс".
"Сельта" занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка в 25 матчах.
Ткаченко рассказал, насколько Смолов меньше получает в Испании, чем в России
Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко рассказал, насколько меньше по сравнению с Россией нападающий "Сельты" Федор Смолов получает в Испании.
Фото: Global Look Press
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