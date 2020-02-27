"Не думаю, что это Массимо нечто особенное привнёс — просто немножко сами, коллективом подсобрались. Логика такая, что когда изменения происходят, то даже запасные получают мотивацию доказать новому тренеру, что они тоже достойны играть в основе. И вот с такой мотивацией выиграли один матч, другой — и всё сверхудачно стало складываться. Иногда и везло — сколько раз на последних минутах мячи залетали", - цитирует Макеева "Чемпионат".
Макеев выступал за "Спартак" с 2007 по 2017 год. Также футболист успел поиграть за "Ростов", "Сочи" и "Ротор". В активе 30-летнего защитника 3 матча за сборную России.
Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года года после отставки Дмитрия Аленичева. Под его руководством "Спартак" впервые за 16 лет выиграл чемпионат России. 22 октября 2018 года "Спартак" объявил об отставке Карреры. Сейчас 55-летний итальянец возглавляет греческий АЕК.
"Спартак" в нынешнем сезоне занимает десятое место в турнирной таблице.
Макеев: не думаю, что Каррера нечто особенное привнёс
Бывший защитник "Спартака" Евгений Макеев, который ныне является игроком армянского "Арарата", не считает, что Массимо Каррера внес что-то особенное в успех команды в 2017 году.
Фото: ФК "Спартак"
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