Как сообщает ТАСС, гостевую команду поддержат около 3 тысяч болельщиков. Такую информацию предоставила пресс-служба железнодорожников.
Напомним, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск.
"Зенит" после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. "Локомотив" идет на пятой строчке, имея 34 балла в активе.
На матче "Зенит" - "Локомотив" ожидается до 3 тысяч болельщиков гостей
29 февраля в Санкт-Петербурге пройдет матч 20-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: "Матч ТВ"
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