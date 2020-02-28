- Тиль, может, был бы и не лишним для "Спартака", но уж точно не за эти деньги. Иностранные партнеры, когда узнали про покупку, написали, что были удивлены сумме трансфера. Да, Тиль уже показывал хороший футбол, но все-таки не на 18 миллионов евро, - цитирует Нигматуллина "СЭ".
21-летний голландец стал самым дорогим трансфером в истории "Спартака", побив рекорд Фернандо, за которого "Сампдории" заплатили 12, 5 млн евро.
Нигматуллин: иностранные партнёры были удивлены, что Тиль стоил 18 млн евро
Экс-вратарь московского "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал заплаченную стоимость за полузащитника Гуса Тила.
Источник: ФК "Спартак"
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