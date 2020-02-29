"Не знаю, откуда берется информация о болезни у Азмуна. Сердар готовился с нами к игре. Есть небольшие проблемы, но он готов играть, поэтому никаких проблем нет.
Он готов играть. Может появиться сегодня на поле", — сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".
Всего в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги на счету Сердара Азмуна 18 матчей за "Зенит", в которых он забил 7 голов и стал автором 5-ти голевых передач.
Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит матч 20-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом". На нашем сайте вы можете следить за прямой онлайн-трансляцией данного поединка.
Перед весенней частью "Зенит" лидирует в турнирной таблице лиге с десятиочковым отрывом от "Краснодара", занимающего второе место.
Семак объяснил непопадание Азмуна в стартовый состав на матч с "Локомотивом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему в основном составе команды на матч с "Локомотивом" отсутствует иранский нападающий Сердар Азмун.
Фото: ФК "Зенит"
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