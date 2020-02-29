"Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью

Лидер чемпионата и один из главных его преследователей голов не забили.
Фото: ТАСС
В первом туре после возобновления сезона "Зенит" принимал "Локомотив". Хозяева остались без заболевшего Дзюбы, Азмун начал игру в запасе, а в старте вышли вратарь Лунёв и форвард Малком.

В первом тайме Юрий Семин был удален арбитром за бурную реакцию на очередное решение судьи. Зрители на Газпром Арене видели больше стыков и споров, чем голевых моментов: в одном из эпизодов Миранчук разбил лицо Сантосу, неаккуратно сыграв локтем.

На последних минутах Миранчук вышел с Лунёвым один на один, но пропустивший конец прошлого года вратарь спас свою команду в ближнем бою.

Счет в матче так и не был открыт. Игра завершилась вничью (0:0).

Таким образом отрыв "Зенита" от "Краснодара" и ЦСКА составляет 11 очков. Напомним, что у "быков" остается игра в запасе в текущем туре.


Чемпионат России, 20 тур


"Зенит" - "Локомотив" (0:0)



Зенит: Лунёв, дос Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сутормин, Ерохин (Жирков, 78), Барриос, Оздоев, Дриусси (Азмун, 70), Малком

Локомотив: Гильерме, Хёведес, Чорлука, Магкеев, Кверквелия, Игнатьев, Миранчук, Крыховяк, Баринов, Мариу, Эдер (Жмалетдинов, 76)

Предупреждения: Хеведес, 14, Гильерме, 33, Иванович, 70, Ракицкий, 72, Оздоев, 74.


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Теги: Зенит Локомотив Семин
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