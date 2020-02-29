"Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью

В первом тайме Юрий Семин был удален арбитром за бурную реакцию на очередное решение судьи. Зрители на Газпром Арене видели больше стыков и споров, чем голевых моментов: в одном из эпизодов Миранчук разбил лицо Сантосу, неаккуратно сыграв локтем.
На последних минутах Миранчук вышел с Лунёвым один на один, но пропустивший конец прошлого года вратарь спас свою команду в ближнем бою.
Счет в матче так и не был открыт. Игра завершилась вничью (0:0).
Таким образом отрыв "Зенита" от "Краснодара" и ЦСКА составляет 11 очков. Напомним, что у "быков" остается игра в запасе в текущем туре.
Чемпионат России, 20 тур
"Зенит" - "Локомотив" (0:0)
"Зенит" - "Локомотив" (0:0)
Зенит: Лунёв, дос Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сутормин, Ерохин (Жирков, 78), Барриос, Оздоев, Дриусси (Азмун, 70), Малком
Локомотив: Гильерме, Хёведес, Чорлука, Магкеев, Кверквелия, Игнатьев, Миранчук, Крыховяк, Баринов, Мариу, Эдер (Жмалетдинов, 76)
Предупреждения: Хеведес, 14, Гильерме, 33, Иванович, 70, Ракицкий, 72, Оздоев, 74.