Напомним, Кокорин перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Форвард во вчерашнем матче 20-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" отметился забитым мячом. Этот гол стал для Кокорина первым в официальных матчах с осени 2018 года.
"Кто думал, что Дзюба и Азмун получат травмы перед матчем с "Локомотивом"? Если бы это предвидели, наверное, Кокорина оставили бы. Но сейчас у "Зенита" нет Лиги чемпионов. Кокорин нужен для Лиги чемпионов. Считали, что клуб и так справится. Да он и справится! "Локомотиву" же не проиграли. На Кокорина, я убежден, рассчитывают в "Зените". И предложат ему хороший контакт по окончании сезона. Иначе он уйдет — он же свободный агент. Конкуренты могут переманить", - цитирует Орлова "Спорт день за днем".
"Зенит" после 20 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.
"Сочи" находится на последнем месте, имея в активе 15 баллов.
Орлов: убежден, "Зенит" летом предложит Кокорину хороший контракт
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов, которому сегодня исполнилось 75 лет, считает, что нападающий Александр Кокорин вернется в "Зенит".
Фото: СЭ
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