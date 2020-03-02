- С чего началось наше знакомство, не помню, а вот про сотрудничество - отлично. Это произошло, когда он и только он начал комментировать Зенит. Но когда мне сообщили, что Орлов теперь с нами, я обрадовался. И я не помню, чтобы об этом жалел.
Потому что Геннадий Сергеевич - настоящий. Его очень полезно иметь в редакции. Он всегда улыбается, но он готов доверительно поговорить на серьезную тему.
Он может дать совет. Он всегда помогал мне в игре информационных полутонов, которую я неизбежно вел, возглавляя редакцию.Срабатывало и то, что когда он приезжал в Москву, свободное время всегда находилось. А собеседник ГСО богатый и, что важнее, щедрый.
Долгих вам дней, Геннадий Сергеевич. Став сугубо частным лицом, я больше не нуждаюсь в ваших советах, в вашей старшебратской опеке.
Но точно нуждаются другие.
А я по-прежнему нуждаюсь в том, чтобы увидеться и поговорить на отвлеченную тему, которая вдруг станет конкретной до невозможности. Вы в молодости - вылитый Кеннеди, - написал Уткин в своём telegram-канале
Уткин: Орлов - настоящий. Никогда не жалел, что работаю с ним
Футбольный блогер Василий Уткин поздравил комментатора Геннадия Орлова с 75-летием.
Источник: Инстаграм Василия Уткина
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