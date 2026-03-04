Бубнов: Семак допустил две грубейшие ошибки в матче против "Балтики"

"Семак допустил две грубые ошибки по составу. Грубейшие!
Дурана выпустил с первых минут. Вторая ошибка - что он выпустил Соболева. Это две грубейшие ошибки.Дурана не надо ставить было, однозначно", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".
27 февраля на "Газпром Арене" состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и калининградской "Балтикой". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Луис Энрике.