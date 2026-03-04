Матчи Скрыть

Бубнов: Семак допустил две грубейшие ошибки в матче против "Балтики"

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о матче 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Балтикой".
Фото: ФК "Зенит"
Александр Бубнов заявил, что Джона Дурана не стоило выпускать в основном составе на матч против "Балтики".

"Семак допустил две грубые ошибки по составу. Грубейшие!

Дурана выпустил с первых минут. Вторая ошибка - что он выпустил Соболева. Это две грубейшие ошибки.
Дурана не надо ставить было, однозначно", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

27 февраля на "Газпром Арене" состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и калининградской "Балтикой". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Луис Энрике.

