Экс-тренер "Спартака" Тедеско заболел тяжёлой формой пневмонии - источник

Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заболел тяжелой формой пневмонии.
Фото: ФК "Фенербахче"
По информации источника, сейчас итальянский специалист проходит интенсивное медикаментозное лечение.

Доменико Тедеско возглавлял московский "Спартак" с октября 2019 года по конец июня 2021 года. Всего под его руководством красно-белые провели 54 матча, одержали 27 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

На данный момент итальянский специалист является наставником в турецком "Фенербахче". В текущем сезоне под его руководством команда провела 36 матчей, одержала 21 победу, 11 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Источник: журналист Ягыз Сабунчоглу

