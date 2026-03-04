Экс-тренер "Спартака" Тедеско заболел тяжёлой формой пневмонии - источник

По информации источника, сейчас итальянский специалист проходит интенсивное медикаментозное лечение.
Доменико Тедеско возглавлял московский "Спартак" с октября 2019 года по конец июня 2021 года. Всего под его руководством красно-белые провели 54 матча, одержали 27 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
На данный момент итальянский специалист является наставником в турецком "Фенербахче". В текущем сезоне под его руководством команда провела 36 матчей, одержала 21 победу, 11 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Источник: журналист Ягыз Сабунчоглу
Фото: ФК "Фенербахче"