Юран рассказал, поступила ли ему выплата долга от "Серикспора"

Бывший главный тренер "Серикспора" Сергей Юран ответил на вопрос о задолженностях турецкого клуба перед игроками и сотрудниками.

Фото: ФК "Пари НН"

Никаких выплат от турецкого клуба на счёт не поступало. Но было понятно, что этого не произойдёт, учитывая, кто там является спонсором", — сказал Юран в беседе со "Спорт-Экспрессом"

Сергей Николаевич тренировал команду с июля по октябрь 2025 года и покинул её из-за долгов по зарплате."Из ФИФА пришло письмо в Турецкую федерацию футбола. Теперь на "Серикспор" наложен трансферный бан до тех пор, пока он не выплатит все долги бывшим сотрудникам.Напомним, что главным инвестором "Серикспора" является предприниматель Туфан Садыгов. В прошлом сезоне он спонсировал российский клуб "Химки", который впоследствии был признан банкротом и расформирован.