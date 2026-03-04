Юран рассказал, поступила ли ему выплата долга от "Серикспора"

"Из ФИФА пришло письмо в Турецкую федерацию футбола. Теперь на "Серикспор" наложен трансферный бан до тех пор, пока он не выплатит все долги бывшим сотрудникам.
Никаких выплат от турецкого клуба на счёт не поступало. Но было понятно, что этого не произойдёт, учитывая, кто там является спонсором", — сказал Юран в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Напомним, что главным инвестором "Серикспора" является предприниматель Туфан Садыгов. В прошлом сезоне он спонсировал российский клуб "Химки", который впоследствии был признан банкротом и расформирован.