Игрок ЦСКА высказался о матче с "Краснодаром": мы готовы

Футболист ЦСКА Энрике Кармо высказался о предстоящем матче с "Краснодаром" в Кубке России.
Фото: ФК ЦСКА
Футболист надеется, что команда сможет провести очень качественный матч против "Краснодара".

"Будет тяжелый матч, сойдутся две качественные команды. Но ЦСКА будет играть дома при поддержке своих болельщиков - это очень важный момент.
Мы готовы, надеюсь, сможем провести очень качественный матч. Ожидается большая и зрелищная игра, в которой надеемся победить, чтобы порадовать болельщиков", - сказал Кармо "Матч ТВ".

Сегодня, 4 марта, состоится первый матч полуфинала Пути РПЛ между московским ЦСКА и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 19-ти матчах. "Краснодар" находится на первой строчке с 43 баллами в своем активе.

