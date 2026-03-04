Игрок ЦСКА высказался о матче с "Краснодаром": мы готовы

"Будет тяжелый матч, сойдутся две качественные команды. Но ЦСКА будет играть дома при поддержке своих болельщиков - это очень важный момент.
Мы готовы, надеюсь, сможем провести очень качественный матч. Ожидается большая и зрелищная игра, в которой надеемся победить, чтобы порадовать болельщиков", - сказал Кармо "Матч ТВ".
Сегодня, 4 марта, состоится первый матч полуфинала Пути РПЛ между московским ЦСКА и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 19-ти матчах. "Краснодар" находится на первой строчке с 43 баллами в своем активе.