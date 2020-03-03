Об этом заявил гендиректор команды Дмитрий Рубашко.
- Да, Имбула теперь игрок «Сочи». Подписали [контракт] до конца сезона, - цитирует функционера Sport24.
Ранее 27-летний Имбула играл за "Сток Сити", но в феврале расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон.
"Сочи" также усилился чемпионом мира в составе сборной Франции Адилем Рами.
Официально: Имбула - игрок "Сочи"
Французский полузащитник Жанелли Имбула стал игроком "Сочи".
Источник: Getty Images
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