Тренер "Арсенала" Семшов дисквалифицирован на три матча

Старший тренер "Арсенала" Игорь Семшов дисквалифицирован КДК на три игры за недисциплинированное поведение в матче с "Сочи".

Фото: ПФК "Арсенал" Тула