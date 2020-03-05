Игорь Семшов был удалён со скамейки запасных на 15-й минуте матча 20-го тура РПЛ с "Сочи". Тренер в резкой форме выразил недовольство решением главного арбитра встречи.
"Факт нецензурной брани установлен всеми лицами, хотя сегодня Семшов говорил, что он это слово не произносил. Это третий случай у Семшова за последние два года, поэтому это рецидив и отягчающее обстоятельство. Он дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 200 тысяч рублей", — цитирует главу КДК Артура Григорьянца Sport24.
"Арсенал" победил "Сочи" в 20-м туре РПЛ со счётом 2:1. В турнирной таблице чемпионата туляки занимают шестое место, набрав 28 очков.
Игорь Семшов входит в тренерский штаб Игоря Черевченко в тульском "Арсенале" с 2018-го года.
Ранее 41-летний специалист работал в 2017-2018 году в тренерском штабе Сергея Кирьяков в этом же клубе.
Тренер "Арсенала" Семшов дисквалифицирован на три матча
Старший тренер "Арсенала" Игорь Семшов дисквалифицирован КДК на три игры за недисциплинированное поведение в матче с "Сочи".
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
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