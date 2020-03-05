Чорлука: в матче с "Ахматом" будет чуть-чуть странно без Семина

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с "Ахматом" отметил, что отсутствие главного тренера Юрия Семина на скамейке может сказаться на команде.
Фото: Rusfootball.info
Напомним, Семин получил красную карточку в матче прошлого тура с "Зенитом".

Матч "Локомотив" - "Ахмат" пройдет 8 марта и начнется в 19:00 мск.

"Конечно, будет чуть-чуть странно без Семина, но он всю неделю будет готовить нас к этой встрече, мы должны справиться. Перед матчем Юрий Павлович обязательно объяснит нам, что он хочет видеть от нас на поле. Против "Ахмата" всегда непросто играть. Встреча точно будет очень тяжелой: и нам, и им нужны очки", - цитируют Чорлуку "Известия".

"Локомотив" после 20 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Ахмат" идет на 12-й строчке с 20 очками в активе.


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Теги: Чорлука Семин Локомотив Ахмат
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