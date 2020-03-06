"Послушайте, мне надо готовиться к матчам, я не хочу на все это отвлекаться, на эти слова Кикнадзе", — цитирует Семина "СЭ".
Ранее Семин сообщил, что в словах Василия Кикнадзе много неточностей.
Гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе сегодня сообщил, что совет директоров рассмотрит несколько кандидатов на пост главного тренера клуба, в том числе нынешнего главного тренера Юрия Семина.
"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России после 20-го тура. 8 марта "железнодорожникам" предстоит встретится на своём поле с грозненским "Ахматом" в матче 21-го тура РПЛ.
Семин - о словах Кикнадзе: не хочу отвлекаться, нужно готовиться к матчам
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Фото: Rusfootball.info
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