Кротов: "Спартак" растит молодежь, чтобы ее продать, а в худшем случае - отдать просто так

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов рассказал, что думает о трансферной политике "красно-белых" по отношению к своим воспитанникам.
Фото: ФК "Уфа"
"То, что "Спартак" все время раздает своих воспитанников - общеизвестный факт. Когда были молодыми, обсуждали эту тему. Не понимали, чем мы хуже некоторых иностранцев. Почему нас отдают в аренды. Это уже тренд "Спартака" – растить молодежь, чтобы потом в лучшем случае ее продать, в худшем – отдать просто так, а потом выкупить. Последний пример – Солтмурад Бакаев. У меня нет обиды на "Спартак". Говорю как есть. В этом нет никакого секрета", — цитирует Кротова Sportbox.

Кротов выступал за "Спартак" и "Спартак-2" в период с 2013-го по 2015-й год.

За основу "красно-белых" Кротов сыграл в 12-ти матчей и забил 3 гола. В "Спартаке-2" на счету Кротова 24 матча и 7 забитых мячей.

В этом сезоне российской Премьер-лиги 27-летний нападающий провёл 14 матчей за "Уфу", в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

"Уфа" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Сегодня команда Вадима Евсеева проведёт выездной матч с "Зенитом", лидирующим в чемпионате. Начало встречи в 19:00 мск. На нашем сайте будет текстовая онлайн-трансляция матча.


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