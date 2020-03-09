Кротов: "Спартак" растит молодежь, чтобы ее продать, а в худшем случае - отдать просто так

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов рассказал, что думает о трансферной политике "красно-белых" по отношению к своим воспитанникам.

Фото: ФК "Уфа"