"Урал" был обречён в матче с "Зенитом", но мог бы и посопротивляться

У «Урала» изначально не было шансов
Несмотря на проблемы «Зенита» в атаке в двух домашних матчах, сегодня не стоило ожидать ничего, кроме разгрома.
Во-первых, «Урал» играет в стиле, будто созданном для демонстрации мастерства соперника, отсюда и плохие результаты с грандами («Спартак» же к ним не причисляем). Ну не привыкла эта команда ставить автобусы, как «Уфа» или даже «Локомотив» в некоторых матчах, не умеет она убивать игру. Хотя к концу 2019-го екатеринбуржцы выдали череду «сухих» матчей, они по-прежнему самая пропускающая команда лиги. «Оренбург», пропустив 8 за 4 дня, пытался было догнать, но «Урал» вновь впереди.
Во-вторых, личные встречи. Всего одна ничья при 12 поражениях после выхода «Урала» в Премьер-лигу.
В-третьих, пертурбации в собственном составе: в старте дебютировали сразу три человека, два из них в линии обороны (после Сочи Григорий Иванов разнёс своих защитников). Впервые в основе вышли Мамин, Калинин, а также Ефремов. Отсутствовал Бумаль. И вот эту неспаянную, совсем шаткую конструкцию Парфёнов выставил под «Зенит».
Ну а о четвёртом (не по значимости, по значимости это может быть и первым номером) аспекте – далее.
Премьера: ультраататкующие 4-4-2 с Дриусси и Малкомом на флангах
Семак наконец получил возможность обрушить на соперника всю мощь своей атаки. Причем в полном смысле, а не только по факту (с «Уфой»-то по ходу игры вышли все, но не в тех кондициях). Да ещё и Барриос отбывал дисквалификацию, когда был не особо-то нужен: вместо него вышел пусть и номинальный защитник, но куда более продвинутый в созидании Сантос.
Посмотреть на всё это созвездие, которого ждали на поле с августа, когда приехал Малком, было дико любопытно, но соперник убил весь интерес. Всё же понятно, что в первую очередь не «Зенит» был так невероятен, а «Урал» просто вообще не играл. Проходила реально любая атака, причём не только в начале встречи – первый тайм лишь по милосердию зенитовцев закончился не 0:7. Думаю, даже Семак был не очень рад, что всё сложилось так легко – никакой полезной информации игра не давала. Только порадовать зрителей напоследок.
Измерение температуры перед «Мы все умрём!»
Коронавирус, две нулевые ничьи, имя соперника – всё это привело к невысокой (но лишь по зенитовским меркам) посещаемости. У некоторых болельщиков, решивших перед расставанием с футболом всё-таки сходить на стадион (гениально всё-таки издать указ, а ввести его в действие после события, против которого этот указ и направлен) реально изменяли температуру на входе.
Фанаты на скорую приостановку чемпионата ответили баннером «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрём», напомнив о конечности жизни ещё и кричалками.
Вираж заряжает: «Мы все умрем» pic.twitter.com/MBlmf0jnJ6— Alexandr Dorski (@dorskiy) March 14, 2020
Малком наконец забил, Азмуна прорвало
Да, с точки зрения игровой составляющей и роста команды встречи с таким соперником вряд ли могут быть полезны, но для обретения уверенности, повышения настроения – то, что надо. У Азмуна была трудная зима, завершившаяся ещё и болезнью, он губил на сборах моменты и выглядел очень плохо, а тут оформил хет-трик (хотя по традиции реализовал далеко не всё).
Равно как и Малком, но бразилец по-прежнему выглядит тяжеловато для парня, который разрывал Лигу 1 и привлёк внимание «Барселоны», потому и ограничился одним забитым мячом.
Всё хорошо, но после такого развлечения продолжать бы набирать форму, сыгрываться и выходить на следующий матч со свежими ощущениями успеха. Потому для Азмуна и особенно Малкома, которому надо играть, играть и как можно больше, приостановка чемпионата будет совсем не кстати.
Но раз за последние сутки даже при наших методах диагностики в России зафиксировано ещё 14 случаев заражения коронавирусом, деваться некуда. Да и от остановки футбола наша страна теряет куда меньше, чем те, в которых чемпионаты уже остановлены.
Чемпионат России
22 тур
"Зенит" - "Урал" - 7:1
Голы: Азмун, 8, 15, 61, Дзюба, 12, 72 (пен.), Малком, 28, Панюков, 65 (пен.), Дриусси, 69
22 тур
"Зенит" - "Урал" - 7:1
Голы: Азмун, 8, 15, 61, Дзюба, 12, 72 (пен.), Малком, 28, Панюков, 65 (пен.), Дриусси, 69
"Зенит": Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий (Кузяев, 79), Дуглас Сантос, Жирков (Мусаев, 46), Оздоев (Шамкин, 73), Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.
"Урал": Годзюр, Мамин, Кулаков, Вилюш (Поляков, 46), Димитров, Ефремов (Юсупов, 55), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Панюков.
Предупреждения: Калинин, 62, Мусаев, 75
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»