"Урал" был обречён в матче с "Зенитом", но мог бы и посопротивляться

Выход всех звёзд соперника, собственные кадровые проблемы, удобство игрового стиля для оппонента – всё это не повод пускать трёшку за 15 минут. Тряпки не собрались даже после перерыва.