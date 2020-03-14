"Урал" был обречён в матче с "Зенитом", но мог бы и посопротивляться

Выход всех звёзд соперника, собственные кадровые проблемы, удобство игрового стиля для оппонента – всё это не повод пускать трёшку за 15 минут. Тряпки не собрались даже после перерыва.

У «Урала» изначально не было шансов


Несмотря на проблемы «Зенита» в атаке в двух домашних матчах, сегодня не стоило ожидать ничего, кроме разгрома.

Во-первых, «Урал» играет в стиле, будто созданном для демонстрации мастерства соперника, отсюда и плохие результаты с грандами («Спартак» же к ним не причисляем). Ну не привыкла эта команда ставить автобусы, как «Уфа» или даже «Локомотив» в некоторых матчах, не умеет она убивать игру. Хотя к концу 2019-го екатеринбуржцы выдали череду «сухих» матчей, они по-прежнему самая пропускающая команда лиги. «Оренбург», пропустив 8 за 4 дня, пытался было догнать, но «Урал» вновь впереди.

Во-вторых, личные встречи. Всего одна ничья при 12 поражениях после выхода «Урала» в Премьер-лигу.

В-третьих, пертурбации в собственном составе: в старте дебютировали сразу три человека, два из них в линии обороны (после Сочи Григорий Иванов разнёс своих защитников). Впервые в основе вышли Мамин, Калинин, а также Ефремов. Отсутствовал Бумаль. И вот эту неспаянную, совсем шаткую конструкцию Парфёнов выставил под «Зенит».

Ну а о четвёртом (не по значимости, по значимости это может быть и первым номером) аспекте – далее.

Премьера: ультраататкующие 4-4-2 с Дриусси и Малкомом на флангах


Семак наконец получил возможность обрушить на соперника всю мощь своей атаки. Причем в полном смысле, а не только по факту (с «Уфой»-то по ходу игры вышли все, но не в тех кондициях). Да ещё и Барриос отбывал дисквалификацию, когда был не особо-то нужен: вместо него вышел пусть и номинальный защитник, но куда более продвинутый в созидании Сантос.

Посмотреть на всё это созвездие, которого ждали на поле с августа, когда приехал Малком, было дико любопытно, но соперник убил весь интерес. Всё же понятно, что в первую очередь не «Зенит» был так невероятен, а «Урал» просто вообще не играл. Проходила реально любая атака, причём не только в начале встречи – первый тайм лишь по милосердию зенитовцев закончился не 0:7. Думаю, даже Семак был не очень рад, что всё сложилось так легко – никакой полезной информации игра не давала. Только порадовать зрителей напоследок.

"Урал" был обречён в матче с "Зенитом", но мог бы и посопротивляться

Измерение температуры перед «Мы все умрём!»


Коронавирус, две нулевые ничьи, имя соперника – всё это привело к невысокой (но лишь по зенитовским меркам) посещаемости. У некоторых болельщиков, решивших перед расставанием с футболом всё-таки сходить на стадион (гениально всё-таки издать указ, а ввести его в действие после события, против которого этот указ и направлен) реально изменяли температуру на входе.

Фанаты на скорую приостановку чемпионата ответили баннером «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрём», напомнив о конечности жизни ещё и кричалками.

Малком наконец забил, Азмуна прорвало


Да, с точки зрения игровой составляющей и роста команды встречи с таким соперником вряд ли могут быть полезны, но для обретения уверенности, повышения настроения – то, что надо. У Азмуна была трудная зима, завершившаяся ещё и болезнью, он губил на сборах моменты и выглядел очень плохо, а тут оформил хет-трик (хотя по традиции реализовал далеко не всё).


Равно как и Малком, но бразилец по-прежнему выглядит тяжеловато для парня, который разрывал Лигу 1 и привлёк внимание «Барселоны», потому и ограничился одним забитым мячом.

Всё хорошо, но после такого развлечения продолжать бы набирать форму, сыгрываться и выходить на следующий матч со свежими ощущениями успеха. Потому для Азмуна и особенно Малкома, которому надо играть, играть и как можно больше, приостановка чемпионата будет совсем не кстати.

Но раз за последние сутки даже при наших методах диагностики в России зафиксировано ещё 14 случаев заражения коронавирусом, деваться некуда. Да и от остановки футбола наша страна теряет куда меньше, чем те, в которых чемпионаты уже остановлены.

Чемпионат России

22 тур

"Зенит" - "Урал" - 7:1

Голы: Азмун, 8, 15, 61, Дзюба, 12, 72 (пен.), Малком, 28, Панюков, 65 (пен.), Дриусси, 69

"Зенит": Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий (Кузяев, 79), Дуглас Сантос, Жирков (Мусаев, 46), Оздоев (Шамкин, 73), Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.

"Урал": Годзюр, Мамин, Кулаков, Вилюш (Поляков, 46), Димитров, Ефремов (Юсупов, 55), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Панюков.

Предупреждения: Калинин, 62, Мусаев, 75

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»


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Теги: Урал Зенит Азмун Малком Дзюба
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