Червиченко: вчера в Италии умерло 360 человек. Если это тенденция - речь уже не о футболе, а о выживании

Честно говоря, непростой вопрос. С одной стороны, конечно, с каждым днём становится понятно, что ситуация с коронавирусом все опаснее и опаснее. В таких городах как Сочи, где нет такого массового транспорта как метро, может и имеет смысл, чтобы люди не собирались.Но я не понимаю, например, зачем закрывать стадионы в Москве, где собирается 10-20 тысяч зрителей, и оставлять открытым то же метро, где гораздо большее количество людей потенциально является теми же переносчиками этого вируса. Какая разница - поймаешь ты вирус в метро или на стадионе? От его происхождения и марки вряд ли что-то поменяется. Не знаю даже, как правильно.Гораздо. Я говорю, что, если закрывают стадионы, где люди собираются в таком большом количестве, тогда должны быть приняты меры и более кардинального масштаба, такие как закрытие метро. А вот эта феерическая глупость, например, как в Москве. Написали, что нельзя собираться больше 5000 на каких-то мероприятиях. Вот интересно, а 4990 или хотя бы 4500 человек - это что, меньше риска что ли? Понимаете, чиновничья дурь прёт отовсюду. Сложно сказать, чем они руководствуются, когда определяют эти вещи.- Думаю с финансами клубов ничего серьёзного не произойдёт. Если это, конечно, будет скоротечная ситуация, которая затянется на месяц-два. В таком случае просто доиграют в турниры в авральном режиме. Какие-то убытки будут. Я не думаю, что это что-то катастрофическое. Но если будет происходить так, как пишут в СМИ: я прочитал в ТАСС, что за один день в Италии умерло 380 человек. То это уже начинает сильно напрягать. Если будет такая смертность, то, конечно, здесь уже не до футбола, а до выживания.- Как сейчас понятно, не столько страшно заражение, сколько несвоевременное обнаружение этого вируса. И то, что болезнь начинается развиваться, не выдавая изначально свои синдромы. Как я понял, при своевременном обнаружении ничего гиперстрашного не происходит. Лечится как грипп. Главное не дать этим микробам, этой заразе развиваться в легких и создать там для себя благоприятную среду.Заражение - это понятно. Вопрос насколько быстрым будет лечение и смогут ли врачи что-то создать чтобы бороться? Из того, что я прочитал, самая большая проблема - это недостача аппаратов искусственной вентиляции легких. Из-за чего в той же Италии люди стоят перед выбором: спасать молодых, бросаем старых умирать или спасаем и тех, и других, но вряд ли кто-то из них выживет. И это уже страшный выбор.- Я к этому и изначально и относился примерно так, как к раздутой вещи. Долго не было понятно, что это за зараза такая и чем она опасна. Из того, что за последнее время прочитал, смысл в том, что даже вылечившись у большинства останутся непоправимые изменения в легких, которые будут осложнять жизнь. Поэтому это непонятная вещь, скорее всего как обычно крупного происхождения.И это новое, ведь начали уже болеть спортсмены. В "Ювентусе" кто-то заболел. Будем смотреть за процессом реабилитации футболиста, насколько он после этого сможет продолжить свою карьеру, ведь дыхание - это одна из основных вещей в футболе. Если ничего не произойдёт - то тогда нормально. А если люди будут вынуждены закончить со спортом, то это несколько страшно.