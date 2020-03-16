Наумов: "Локомотив" Семина - убийца, пользующийся провалами соперников

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал вчерашнюю победу "железнодорожников" над "Ростовом" (3:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"Ожидания от игры были более скромными. Ждал победы от "Локомотива", но думал, что на поле будет упорная борьба. Однако о случившемся с "Ростовом" в этом матче я говорил неоднократно: пока команда не может претендовать на чемпионство и высокие места из-за нестабильности. Накануне это в очередной раз случилось.

Дончане играют и все делают хорошо, вроде бы. Но провалы по ходу матча им мешают. Буквально 10-15 минут и все. "Локомотив" под руководством Семина — убийца, который не может этим не воспользоваться. Моментальная реакция, как удар кобры — бах! И игра сделана за эти 10-15 минут. А дальше уже можно погонять мяч в свое удовольствие", — цитирует Наумова Sportbox.

Вчера "Локомотив" обыграл "Ростов" в выездном матче 22-го тура РПЛ со счётом 3:1.

Победа позволила "железнодорожникам" набрать 41 очко и подняться на второе место в турнирной таблице.

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«Ростов» атакует, забивает «Локомотив»: главный матч уикэнда обострил борьбу за путевку в Лигу чемпионов

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Теги: Наумов Локомотив Семин
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