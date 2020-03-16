"Ожидания от игры были более скромными. Ждал победы от "Локомотива", но думал, что на поле будет упорная борьба. Однако о случившемся с "Ростовом" в этом матче я говорил неоднократно: пока команда не может претендовать на чемпионство и высокие места из-за нестабильности. Накануне это в очередной раз случилось.
Дончане играют и все делают хорошо, вроде бы. Но провалы по ходу матча им мешают. Буквально 10-15 минут и все. "Локомотив" под руководством Семина — убийца, который не может этим не воспользоваться. Моментальная реакция, как удар кобры — бах! И игра сделана за эти 10-15 минут. А дальше уже можно погонять мяч в свое удовольствие", — цитирует Наумова Sportbox.
Вчера "Локомотив" обыграл "Ростов" в выездном матче 22-го тура РПЛ со счётом 3:1.
Победа позволила "железнодорожникам" набрать 41 очко и подняться на второе место в турнирной таблице.
Читайте об игре:
«Ростов» атакует, забивает «Локомотив»: главный матч уикэнда обострил борьбу за путевку в Лигу чемпионов
Крыховяк, конечно, крут, но и защитники "Локо" сделали 30 выносов. Оценки "Ростов"-"Локомотив"
Наумов: "Локомотив" Семина - убийца, пользующийся провалами соперников
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал вчерашнюю победу "железнодорожников" над "Ростовом" (3:2).
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!