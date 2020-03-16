– У нас есть много вариантов, но пока не понятно, будет приостановка сезона, или мы будем играть при пустых трибунах. Развитие событий может быть разным.
Очередные сборы? Это будет сложно с финансовой точки зрения. Если проводить сборы в Сочи, там, где мы проводим сборы, сейчас находится "Динамо", а через три дня туда заедет "Локомотив". Получается, там все занято. Наверное, придется тренироваться дома, - цитирует Газизова "Советский Спорт".
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире по России вводятся ограничения в массовых мероприятиях. В Башкортостане допустимы события с численностью не более 1000 человек. В "Уфе" до ограничения объявили, что бесплатно пропустят болельщиков на домашнюю игру с "Тамбовом" 22 марта.
Газизов: "Уфе" будет сложно провести ещё один сбор в случае остановки чемпионата
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что клуб не потянет ещё один сбор в случае остановки чемпионата.
Источник: Горобзор.Ру
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