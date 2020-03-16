Газизов: "Уфе" будет сложно провести ещё один сбор в случае остановки чемпионата

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что клуб не потянет ещё один сбор в случае остановки чемпионата.

Источник: Горобзор.Ру