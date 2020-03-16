Газизов: "Уфе" будет сложно провести ещё один сбор в случае остановки чемпионата

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что клуб не потянет ещё один сбор в случае остановки чемпионата.
Источник: Горобзор.Ру
– У нас есть много вариантов, но пока не понятно, будет приостановка сезона, или мы будем играть при пустых трибунах. Развитие событий может быть разным.

Очередные сборы? Это будет сложно с финансовой точки зрения. Если проводить сборы в Сочи, там, где мы проводим сборы, сейчас находится "Динамо", а через три дня туда заедет "Локомотив". Получается, там все занято. Наверное, придется тренироваться дома, - цитирует Газизова "Советский Спорт".

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире по России вводятся ограничения в массовых мероприятиях. В Башкортостане допустимы события с численностью не более 1000 человек. В "Уфе" до ограничения объявили, что бесплатно пропустят болельщиков на домашнюю игру с "Тамбовом" 22 марта.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Уфа Газизов Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Халк разбирает трактор". Карикатура "Локомотива" по мотивам матча с "Ростовом"
Гарай, который заразился коронавирусом, опубликовал фотографию с женой через окно (фото) 1
Акинфеев вторым из игроков провёл 40 тысяч минут в РПЛ
Газизов: "Уфе" будет сложно провести ещё один сбор в случае остановки чемпионата 1
Диего Годин может уйти из миланского "Интера"
Наумов: "Локомотив" Семина - убийца, пользующийся провалами соперников
"Ливерпуль" обладает самым дорогим составом по версии CIES
Комменатор Трушечкин: не стоит горячиться и отменять ближайший тур РПЛ 5
Нападающий "Торпедо" получил приз от "Почты России" за самый быстрый гол тура (фото)
Бруну Фернандеш - игрок месяца в АПЛ
Жоао Мариу: сейчас герои - это не спортсмены или актёры, а те, кто борются с пандемией коронавируса
"Зенит" показал нарезку с лучшими моментами Жиркова, который провёл 100 матчей за клуб (видео)
Шюррле только в апреле вернется в состав "Спартака" 11
Евгений Чернов: сейчас очки не считаем
Уткин: не понимаю, почему титул чемпиона должен считаться неразыгранным, если сезон не будет доигран 14
Защитник "Арсенала" Денисов поделился, с кем сложнее всего играть в РПЛ
Голкипер "Милана" Бегович: то, что происходит, похоже на кадры фильма ужасов. Люди умирают 1
"Моя семья в шоке". Вертонген рассказал об ограблении 1
Не было бы счастья. Коронавирус поможет РПЛ расшириться уже сейчас? 8
Защитник "Тамбова" Грицаенко: у жены паника из-за коронавируса
16-летний игрок "Фенербахче" интересует "Реал", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед"
Геркус назвал точную сумму трансфера Крыховяка в "Локомотив" 2
"Верная тактика и настрой могут сделать многое". Евсеев - о матчах "Уфы" с лидерами РПЛ 9
"Ювентус" планирует расстаться с Пьяничем
Овчинников: если страна потребует Акинфеева в сборную, думаю, он вернется 28
Овчинников: никто из нынешнего ЦСКА не курит 2
"Бавария" может выкупить у "Интера" Перишича
"Зенит" не отпустит легионеров из клуба, если сезон РПЛ будет приостановлен из-за коронавируса 4
"Манчестер Юнайтед" может перехватить ван де Бека у мадридского "Реала"
В Бразилии все футбольные турниры приостановлены из-за коронавируса
Все новости