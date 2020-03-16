Об этом сообщает журналист Василий Конов.
Ограничение будет действовать до 10 апреля, поэтому все матчи РПЛ, назначенные до этой даты в Москве, видимо, будут перенесены или отменены, если не последует остановка всего чемпионата.
В закрытых помещениях разрешено собираться в составе не более 50 человек.
В Москве запретили все мероприятия на открытом воздухе
Власти Москвы ввели запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.
Источник: ПФК ЦСКА
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