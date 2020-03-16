В Москве запретили все мероприятия на открытом воздухе

Власти Москвы ввели запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Источник: ПФК ЦСКА

Об этом сообщает журналист Василий Конов.



Ограничение будет действовать до 10 апреля, поэтому все матчи РПЛ, назначенные до этой даты в Москве, видимо, будут перенесены или отменены, если не последует остановка всего чемпионата.



В закрытых помещениях разрешено собираться в составе не более 50 человек.