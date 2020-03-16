Широков: у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, "Спартак" страхуется

Бывший капитан "Зенита" и сборной России Роман Широков высказал свое мнение относительно того, что РПЛ будет приостановлена.
РИА Новости
Ранее президент "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно завершить сезон и оставить команды на тех местах, на которых они находятся.

Красно-белые в турнирной таблице занимают восьмое место, имея в активе 28 очков. Лидером является "Зенит", у которого 50 очков.

"Надо дождаться апреля, посмотреть, как изменится ситуация с вирусом. А уже потом смотреть, продолжать турнир или нет. Да и не всё зависит от нас – посмотрим, перенесут ли Евро. "Зенит", конечно, можно признать чемпионом, я не против. А у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, "Спартак" страхуется", - цитирует Широкова "Чемпионат".

Ранее было объявлено, что руководство РПЛ завтра, 17 марта должно принять решение о порядке проведения матчей чемпионата России в связи с угрозой коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Сейчас заболевание выявлено в 120 странах.


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Теги: Широков Федун Спартак
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