Ранее президент "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно завершить сезон и оставить команды на тех местах, на которых они находятся.
Красно-белые в турнирной таблице занимают восьмое место, имея в активе 28 очков. Лидером является "Зенит", у которого 50 очков.
"Надо дождаться апреля, посмотреть, как изменится ситуация с вирусом. А уже потом смотреть, продолжать турнир или нет. Да и не всё зависит от нас – посмотрим, перенесут ли Евро. "Зенит", конечно, можно признать чемпионом, я не против. А у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, "Спартак" страхуется", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Ранее было объявлено, что руководство РПЛ завтра, 17 марта должно принять решение о порядке проведения матчей чемпионата России в связи с угрозой коронавируса.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Сейчас заболевание выявлено в 120 странах.
Широков: у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, "Спартак" страхуется
Бывший капитан "Зенита" и сборной России Роман Широков высказал свое мнение относительно того, что РПЛ будет приостановлена.
РИА Новости
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