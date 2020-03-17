РФС объявил о прекращении всех футбольных матчей в стране

Российский футбольный союз постановил приостановить все футбольные матчи в России из-за распространения коронавируса.

Фото: РФС

"В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями", — говорится в заявлении пресс-службы РФС.



Ранее было принято решение о приостановке матчей российской Премьер-лиги до 10-го апреля.



В России на сегодняшний день известно о 93-х случаях заражения коронавирусом.



Всего в мире вирусом COVID-19 инфицировано более 180 000 человек. Число погибших превысило 7000.