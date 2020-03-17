"Локомотив" вернёт деньги за билеты на матч против "Оренбурга"

Футбольный клуб " Локомотив " выступил с заявлением о возврате полной стоимости всем болельщикам, купившим билеты на матч с "Оренбургом".

Фото: ФК "Локомотив"

Болельщикам, которые купили билет при помощи банковской карты, клуб самостоятельно вернет полную стоимость. Тем, кто приобретал билеты в кассах "РЖД Арены", необходимо обратиться в кассы с паспортом и билетом и подписать заявление о возврате.



Напомним, сегодня РФС объявил о приостановке всех матчей РПЛ как минимум до 10 апреля. Данное решение было принято из-за вспышки коронавируса.