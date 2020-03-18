Малафеев вслед за другими футболистами почеканил туалетной бумагой (видео)

Чем только не приходилось играть в футбол ??? pic.twitter.com/xia0rHdIpy — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) March 18, 2020

Суть данного челленджа заключается в том, чтобы почеканить туалетной бумагой. Ранее подобные видео в своих социальных сетях опубликовали Серхио Рамос, Георгий Джикия, Себастьян Дриусси, Самуэль Жиго и многие другие.В настоящее время 41-летний Вячеслав Малафеев занимает в "Зените" должность заместителя спортивного директора по общим вопросам.Напомним, что в настоящее время в Европе приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты из-за распространения коронавируса. Матчи РПЛ находятся на паузе до 10-го апреля.Число заразившихся уханьским вирусом COVID-19 на сегодняшний день превысило 200 000 человек. Погибло более 8000 человек.