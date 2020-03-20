По сведениям источника, в "Ахмате" принято решение зафиксировать курс евро на отметке в 70 рублей до 30 июня 2020 года.
Ранее генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров подтвердил информацию, что курс евро в клубе будет зафиксирован.
Напомним, стремительный рост евро по отношению к рублю начался 8 марта, когда курс за одну валюту скакнул с 77 до 82 рублей. Сейчас евро оценивается в 84 российских рубля.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля.
Источник: в "Ахмате" зафиксировали курс евро до 30 июня
Спортивный журналист Иван Карпов в своём telegram-канале рассказал, что в "Ахмате" зафиксировали курс евро.
Источник: ФК "Ахмат"
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