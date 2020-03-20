"Прежде всего хочу сказать, что это ужасная ситуация. Мы не можем ни играть, ни нормально тренироваться. Но эта пауза абсолютно оправданная, ситуация очень серьезная, и надо относиться к ней с пониманием. Нужно заботиться о себе, соблюдать меры предосторожности. Очень надеюсь, вынужденный перерыв не затянется слишком уж надолго, и мы вновь сможем играть в футбол. С поддержанием физической формы нет никаких проблем". - цитирует Сигурдссона BobSoccer.
Сигурдссон перешел в ЦСКА летом 2018 года из шведского "Норрчепинга", подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 4 млн евро.
В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты и еврокубки. Также был перенесен чемпионат Европы-2020 на 2021 год.
Сигурдссон: мы не можем ни играть, ни нормально тренироваться
Футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон выразил сожаление, что из-за приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса нет возможности играть и проводить тренировки.
Фото: ТАСС
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