«От каких моментов в карьере бежали мурашки по коже? Первый гол за «Динамо». Это на Кубок было. Клинтон мне дал голевую, и я черпачком забил. Второе - финал Кубка», - сказал Гладышев в интервью клубному YouTube-каналу.
В минувшем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 39 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забив 13 голов. Также на счету Гладышева шесть результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 баллов.
Гладышев рассказал о двух главных моментах за время выступления в "Динамо"
Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев поделился двумя самыми запоминающимися моментами в московском клубе.
Фото: ФК "Динамо"