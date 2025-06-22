Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Флуминенсе
4 - 2 4 2
Ульсан ХёндэЗавершен
Ривер Плейт
0 - 0 0 0
МонтеррейЗавершен
Ювентус
3 - 1 3 1
Видад1 тайм
Реал Мадрид
22:00
ПачукаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
0 - 1 0 1
Зенит-2Завершен

Гладышев рассказал о двух главных моментах за время выступления в "Динамо"

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев поделился двумя самыми запоминающимися моментами в московском клубе.
Фото: ФК "Динамо"
«От каких моментов в карьере бежали мурашки по коже? Первый гол за «Динамо». Это на Кубок было. Клинтон мне дал голевую, и я черпачком забил. Второе - финал Кубка», - сказал Гладышев в интервью клубному YouTube-каналу.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 39 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забив 13 голов. Также на счету Гладышева шесть результативных передач.

По итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится