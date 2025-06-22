«Леша вот-вот станет свободным агентом. Мы ведем конкретные переговоры с рядом клубов. Интерес из Европы? Определенный интерес есть. Мы это прорабатываем», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».
Напомним, в прошедшем сезоне Сутормин играл за «Ростов» на правах аренды. 3 июня защитник покинул «Зенит» по истечении контракта.
В сезоне-2024/25 Сутормин принял участие в 33 матчах за «Ростов» во всех турнирах, забив два гола, а также на его счету одна результативная передача.
«Желто-синие» финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 баллов.
Агент Сутормина: интерес из Европы? Определенный есть
Агент Александр Клюев, представляющий интересы Алексея Сутормина, рассказал о будущем защитника.
Фото: ФК "Ростов"