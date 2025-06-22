«Отлично оцениваю переход Наира в «Црвену Звезду». Я считаю, что для него это хорошее продолжение карьеры и новая мотивация. Я очень рад за него, что он перебрался в европейский клуб. Я знаю, что Наир всегда жил мечтой уехать в европейскую команду. «Црвена Звезда» - тот клуб, который всегда на виду», - цитирует Аксенова «Чемпионат».
Сегодня, 22 июня, сербская «Црвена Звезда» объявила о трансфере Наира Тикнизяна.
В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 33 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, забив два гола. Также на его счету две результативные передачи.
Экс-тренер Тикнизяна: знаю, что Наир всегда жил мечтой уехать в европейскую команду
Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксенов высказался о переходе воспитанника армейцев Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду».
Фото: ФК "Локомотив"