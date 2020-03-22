"Правила — есть правила. Будем соблюдать их. Не слишком ли долгий срок выделили для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу, даже не знаю. Я буду соблюдать указ мэра", — цитирует Семина Sport24.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем обращении заявил, что для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. От лидирующего "Зенита" "железнодорожники" отстают на 9 баллов.
"Локомотив" - один из немногих клубов в РПЛ, которые не приостановили тренировки из-за перерыва, связанного с распространением коронавируса.
Напомним, что в настоящий момент матчи в РПЛ приостановлены, как минимум, до 10-го апреля.
Семин: буду соблюдать указ Собянина о самоизоляции для людей старше 65 лет
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что планирует следовать указу мэра Москвы о самоизоляции для жителей города старше 65 лет.
Фото: Rusfootball.info
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