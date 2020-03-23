Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Футболисты перешли на тренировки в индивидуальном режиме.
- В Словении всё очень непросто. Пожалуй, ситуация там чуть более напряжённая, чем здесь, в России. Люди находятся на жёстком карантине, им не рекомендуется выходить на улицу, - цитирует футболиста Bobsoccer.
До перерыва в РПЛ состоялось 22 тура. ЦСКА занимает в турнирной таблице пятое место 36 очками.
Бийол - о коронавирусе: в Словении ситуация напряжённей, чем в России
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал, что на родине ситуация с коронавирусом тяжелее, чем в России.
Источник: ПФК ЦСКА
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