Об этом сообщил глава службы коммуникаций РФС Кирилл Мельников.
- РФС проводит проверку матча ПФЛ "Урожай" — "Интер" на предмет того, носила ли игра спортивный характер, - цитирует Мельникова "Чемпионат".
"Урожай", обыграв "Интер", сравнялся с ним по очкам в турнирной таблице.
РФС проверит матч ПФЛ "Урожай" - "Интер" на предмет договорного характера
РФС проверит матч 19-го тура ПФЛ "Урожай" - "Интер" на предмет неспортивного договора.
Источник: "СЭ"
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