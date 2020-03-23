Федотов - лучший тренер РПЛ в марте

Владимир Федотов признан лучшим тренером #ТинькоффРПЛ в марте ??— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020
? В голосовании болельщиков победил Юрий Семин, а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги сделали выбор в пользу главного тренера «Сочи» #ТренерМесяца@rpl #Сочи pic.twitter.com/SLvEUhLw4Z
Отметим, что в голосовании болельщиков победил наставник "Локомотива" Юрий Семин, а эксперты телеканала "Матч Премьер" и эксперты РПЛ проголосовали за главного тренера "Сочи".
В марте Федотов с "Сочи" одержал 3 победы в 4-х матчах и поднял команду со дна турнирной таблицы на 12-е место. В активе сочинцев 24 очка.