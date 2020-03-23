По информации официального сайта "Вегалта Сендай", 23-летний Нисимура будет находится в команде на правах аренды до 1-го января 2021-го года.
Несколько дней назад появилась информация о досрочном возвращении Нисимуры из португальского "Портимоненсе" в ЦСКА. Причиной этому стало то, что Нисимура переживает за своих близких из-за распространения коронавируса и попросил руководство "армейцев" закончить аренду, чтобы быть в Японии рядом с семьей.
Напомним, что Нисимура выступал за "Вегалта Сендай" до перехода в ЦСКА с 2015-го по 2018-й год. Сумма трансфера японского футболиста в ЦСКА составила один миллион евро.
По актуальным данным в мире число зараженных коронавирусом превысило 380 000 человек. Погибло от вируса COVID-19 более 16 000 человек.
ЦСКА отдал Нисимуру в аренду в японский клуб "Вегалта Сендай"
Японский футболист ЦСКА Такума Нисимура на правах аренды перешёл в японский клуб "Вегалта Сендай".
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!