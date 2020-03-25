ЦСКА отдал за Головина пару сеток и мешок мячей

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о компенсации, которую клуб отдал школе, воспитавшей Александра Головина, впоследствии проданного в "Монако" за 30 миллионов евро.
Фото: ТАСС
"Когда подписывали контракт с Головиным, в его паспорте значился только один ДЮСШ — новокузнецкий "Металлург-Запсиб".

Директор школы оказался очень принципиальным: наотрез отказался брать от нас деньги в качестве благодарности. "Я и принять их никак не смогу, у нас госучреждение. Помогите лучше инвентарем". В итоге мы отдали за Головина пару сеток и мешок мячей", - цитирует Дюкова РИА Новости.

В феврале широкий резонанс получила история о солидарных выплатах за трансфер Головина в "Монако", положенных школам, принимавшим участие в его воспитании.

В частности, директор ДЮСШ Осинников Галина Рудольф призналась, что восприняла официальное письмо о солидарных выплатах от ФК "Монако" как розыгрыш и шутку.

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Теги: ЦСКА Головин Монако
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