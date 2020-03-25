"Когда подписывали контракт с Головиным, в его паспорте значился только один ДЮСШ — новокузнецкий "Металлург-Запсиб".
Директор школы оказался очень принципиальным: наотрез отказался брать от нас деньги в качестве благодарности. "Я и принять их никак не смогу, у нас госучреждение. Помогите лучше инвентарем". В итоге мы отдали за Головина пару сеток и мешок мячей", - цитирует Дюкова РИА Новости.
В феврале широкий резонанс получила история о солидарных выплатах за трансфер Головина в "Монако", положенных школам, принимавшим участие в его воспитании.
В частности, директор ДЮСШ Осинников Галина Рудольф призналась, что восприняла официальное письмо о солидарных выплатах от ФК "Монако" как розыгрыш и шутку.
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ЦСКА отдал за Головина пару сеток и мешок мячей
Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о компенсации, которую клуб отдал школе, воспитавшей Александра Головина, впоследствии проданного в "Монако" за 30 миллионов евро.
Фото: ТАСС
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