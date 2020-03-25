"Правда ли, что, я говорю по-английски, по-французски и по-испански? Да, могу подтвердить это. Я 3-4 года изучал французский в школе. Позже я общался на нем с игроками, которых тренировал: с Бенталебом, Стамбули, Харитом, Эмболо. Сейчас в "Спартаке" с Жиго.
Теперь я надеюсь выучить русский язык. У меня есть учитель, я уже начинаю объяснять идеи на русском языке на поле. Это вопрос уважения к стране, которая тебя приняла. Влиться в местную культуру – это правильно, и знание языка для этого фундаментально важно", — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019-го года, сменив на этом посту Олега Кононова. Контракт 34-летнего немецкого специалиста с "красно-белыми" рассчитан до лета 2022-го года.
Ранее Тедеско работал главным тренером в немецких клубах "Эрцгебриге" и "Шальке-04".
Под руководством Тедеско "Спартак" провёл 10 матчей в РПЛ, одержал 4 победы, два матча закончил вничью и проиграл 4 игры.
В турнирной таблице чемпионата России после 22-го тура московский клуб занимает восьмое место, имея в своём активе 28 очков.
Тедеско: надеюсь, выучить русский язык. Это вопрос уважения к стране, которая тебя приняла
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что планирует выучить русский язык.
Фото: ФК "Спартак"
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