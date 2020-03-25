"Считаю, что возникшая по форс-мажорным обстоятельствам пауза нам не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть, выиграли два матча и, хотя и уступили перед этим "Спартаку", но и против красно-белых показали неплохой футбол и могли набирать очки.
Мы хорошо поработали на сборах, набрали форму, вышли на шестое место. Ну, что же делать – наберем физические и игровые кондиции снова", — цитирует Панченко пресс-служба "Динамо".
В сезоне РПЛ 2019/2020 Кирилл Панченко забил два мяча в 14-ти матчах за "Динамо".
Подопечные Кирилла Новикова занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России после 22-х туров, набрав 30 очков.
Напомним, что в настоящее время российская Премьер-лига приостановлена, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
По актуальным данным в мире более 450 000 зараженных коронавирусом. Погибло более 20 000 человек. В России зафиксировано 658 случаев заражения вирусом COVID-19.
Панченко: "Динамо" неплохо вошло в веснню часть. Пауза из-за коронавируса нам не на руку
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко прокомментировал приостановку РПЛ из-за распространения коронавируса.
Фото: Василий Пономарев / Sportbox
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