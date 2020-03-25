Жена Новосельцева Кейру обратилась к Путину, чтобы добиться от супруга алиментов

Супруга защитника "Сочи" Ивана Новосельцева Катерина Кейру обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать в получении алиментов от супруга для их общего сына Теодора.

Фото: Instagram

"Уважаемое государство, я уже вынуждена просто обратиться к вам. 25 марта мне было назначено заседание на алименты по моему ребенку. В связи с коронавирусом заседание было отменено по той причине, что Верховный суд вынес постановление о том, что это заседание не является жизненно необходимым.



У меня вопрос. Было столько разговоров о том, что в нашем государстве дети — это главное. Мы должны больше обращать на них внимание, лучше обеспечивать их жизнь. Моему ребенку пошел уже восьмой месяц, я не получаю ни копейки от мужа, потому что заседание не прошло. У меня вопрос: как все это время я должна выживать? Я живу на съемной квартире. Где мне находить средства, чтобы обеспечить себя и своего ребенка? Как мне его кормить, как мне его одевать, как мне платить за жилье? Мне нужно остаться на улице? Я просто не могу понять, что мне теперь нужно делать.



Даже если представить, что я сейчас должна бросить своего ребенка, чтобы пойти заработать и хоть как-то прокормить его, то я этого сделать не могу, потому что сейчас в стране такая ситуация — вирус, мы должны оставаться дома. Я думаю о здоровье ребенка, своем и своих близких. Поэтому я действительно жду ответа на вопрос "Что мне делать?". От государства я не получаю ни копейки на содержание ребенка, потому что не подхожу ни под один пункт. Живи, как хочешь. Выживешь — молодец.



Видимо, мне остается только одно: написать обращение к президенту нашей страны и задать ему вопрос. Владимир Владимирович, почему так получается, что несовершеннолетние дети брошены на произвол судьбы?" — написала Кейру в своём аккаунте Instagram.