Права на Кокорина принадлежат "Зениту", за "Сочи" форвард выступает на правах аренды, истекающей по окончании сезона. При этом контракт Кокорина с "Зенитом" также истечёт летом.
"Мы с Азмуном хорошо дружим, в последнее время часто общались. Было приятно оказаться в этой номинации (пятёрка лучших в РПЛ) вместе с ним в первый же месяц после возобновления чемпионата. Я голосовал за него как друг.
Я сразу с ним подружился, когда познакомились, видел, что он поддерживал меня в соцсетях. У нас ним много общих знакомых. Слышал, что Сердар – хороший парень, но никогда с ним не пересекался. У нас много общего, постоянно общались на сборах – свободного времени было предостаточно.
Он жил один в Петербурге, а мы любили после тренировок поехать куда-нибудь покушать, кино посмотреть. Сердар всё понимает, хотя я был удивлён, что он на русском разговаривает. А интересы – как у всех: вещи, машины, компьютерные игры. Он в Battleground часто играет на телефоне. Единственное наше разногласие – Азмун сильно любит лошадей. У него их куча в Иране. Я не понимал, откуда у него к ним такая любовь.
Шутили на эту тему? Нет, но подкалывали на разные темы. Вот одел его, постриг – сейчас выглядит очень хорошо. Он мне как младший брат, поэтому так следил за ним", - цитирует Кокорина пресс-служба РПЛ.
В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турнир может возобновиться 24 апреля.
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Кокорин: одел Азмуна, постриг. Он мне как младший брат
Фото - ТАСС
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