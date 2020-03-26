Кокорин: одел Азмуна, постриг. Он мне как младший брат

Форвард "Сочи" Александр Кокорин рассказал об отношении к нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.
Фото - ТАСС
Права на Кокорина принадлежат "Зениту", за "Сочи" форвард выступает на правах аренды, истекающей по окончании сезона. При этом контракт Кокорина с "Зенитом" также истечёт летом.

"Мы с Азмуном хорошо дружим, в последнее время часто общались. Было приятно оказаться в этой номинации (пятёрка лучших в РПЛ) вместе с ним в первый же месяц после возобновления чемпионата. Я голосовал за него как друг.

Я сразу с ним подружился, когда познакомились, видел, что он поддерживал меня в соцсетях. У нас ним много общих знакомых. Слышал, что Сердар – хороший парень, но никогда с ним не пересекался. У нас много общего, постоянно общались на сборах – свободного времени было предостаточно.

Он жил один в Петербурге, а мы любили после тренировок поехать куда-нибудь покушать, кино посмотреть. Сердар всё понимает, хотя я был удивлён, что он на русском разговаривает. А интересы – как у всех: вещи, машины, компьютерные игры. Он в Battleground часто играет на телефоне. Единственное наше разногласие – Азмун сильно любит лошадей. У него их куча в Иране. Я не понимал, откуда у него к ним такая любовь.

Шутили на эту тему? Нет, но подкалывали на разные темы. Вот одел его, постриг – сейчас выглядит очень хорошо. Он мне как младший брат, поэтому так следил за ним", - цитирует Кокорина пресс-служба РПЛ.

В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турнир может возобновиться 24 апреля.

Источник


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Азмун Кокорин Сочи Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Кокорин: перенос Евро-2020 - большой плюс. У меня будет ещё много времени, чтобы набирать форму
Источник: клубы РПЛ в апреле обсудят вариант досрочного завершения чемпионата
Скончался бывший тренер сборной Франции, с которым команда выиграла Евро-1984
Алдонин: Игнашевич постоянно анализировал действия команды во время футбольной карьеры
ЦСКА продлевает самоизоляцию, игрокам запретили покидать жильё и Москву
Источник: чемпионат РПЛ будет завершён по состоянию на 22-й тур 3
Источник: Кокорин договорился с "Локомотивом" о трёхлетнем контракте 5
Кокорин: поздравления Погба и Фабрегаса удивили, будто мы много лет общаемся
ФИФА попросит футболистов согласиться на понижение зарплаты на 50%
Кокорин: последнее письмо пришло из Китая. Переживали, надо ли брать конверт 4
Кокорин: одел Азмуна, постриг. Он мне как младший брат
Гильерме: надеюсь, Миранчуки ещё нескоро уедут в Европу
Ярошик: возможно, Гончаренко в ЦСКА себя исчерпал 1
Ярошик: не испугался бы, если бы Гинер позвал возглавить ЦСКА
Гильерме: Малком будет хорошим усилением для сборной России 7
Черданцев: социальные сети и YouTube гораздо страшнее коронавируса 1
Гильерме: для меня Акинфеев - легенда сборной России
Гильерме: "Спартак" предлагал намного больше, чем "Локомотив". Уйти было бы некрасиво 7
Заболотный рассказал, какой совет ему дал Семак в "Зените" 1
"Когда пытаешься сбежать из дома, а отец ловит тебя". Менди опубликовал забавное фото с Гвардиолой
Заболотный - о выступлении за "Зенит": претензий к себе нет. Я точно знаю, что работал на все 100 процентов 3
Адвокат Барановской: у Аршавина чемпионство не по голам, а по косякам 2
Гилерме сравнил Россию и Бразилию в плане криминальности 1
"Не пить, а руки мыть". Карпин рассказал, что делать с водкой во время карантина 2
Уткин - о Дзюбе: он играет в футбол. Всё остальное он делать не умеет 5
ЦСКА подтвердил аренду Нисимуры в японский клуб
Лебедев: предлагаю на время карантина уменьшить зарплаты футболистов на 30-50%. Они отнесутся к этому с пониманием 3
Гендиректор "Ахмата": если в теории РПЛ возобновят 24 апреля, как футболисты будут играть после месяца простоя? 1
Стало известно, в каком формате "Спартак" возобновил тренировки в Москве 2
Мостовой: "Сочи" боролся бы за первые места, если бы играл в этом составе с самого начала чемпионата 3
Все новости