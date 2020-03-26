Ранее было объявлено о переносе турнира из-за пандемии коронавируса.
"Перенос Евро-2020 — большой плюс. У меня будет ещё много времени, чтобы тренироваться, играть и набирать форму. Приободряют ли последние слова Черчесова? Он всё по делу сказал, что, если буду нужен, буду в хорошей форме, тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной", — приводит слова Кокорина пресс-служба РПЛ.
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Кокорин: перенос Евро-2020 - большой плюс. У меня будет ещё много времени, чтобы набирать форму
Форвард "Сочи" Александр Кокорин признался, что его обрадовала информация о переносе чемпионата Европы на 2021 год.
Фото - ФК "Зенит"
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