Вадим Евсеев поддержал госпитализированного Игоря Николаева

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в своём аккаунте Instagram пожелал выздоровления певцу и композитору Игорю Николаеву.
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Расстроила новость: Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало - Игорь болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Но он действительно любит футбол, всегда очень тепло поддерживал наш «золотой состав» Локо, выступал для нас. Кроме того он наш сосед в Юрмале. Игорь, здоровья! Быстрее справиться с болезнью и вернуться к близким, на сцену, на стадион. @igor_nikolaev_music #премьерлига #евсеев #спорт #футбол #фкуфа?? #нашалигачемпионов??????

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В настоящий момент Николаев находится в больнице в Коммунарке с диагнозом очаговая пневмония.

По информации СМИ, Николаев сдал анализы на коронавирус. Результаты будут известны через несколько дней.

По актуальным данным в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 530 000 человек. Погибло более 24 000 человек.


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Теги: Евсеев Уфа Коронавирус
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