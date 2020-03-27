Вадим Евсеев поддержал госпитализированного Игоря Николаева

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в своём аккаунте Instagram пожелал выздоровления певцу и композитору Игорю Николаеву.

В настоящий момент Николаев находится в больнице в Коммунарке с диагнозом очаговая пневмония.По информации СМИ, Николаев сдал анализы на коронавирус. Результаты будут известны через несколько дней.По актуальным данным в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом.Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 530 000 человек. Погибло более 24 000 человек.