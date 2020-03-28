"Чик-зарядка" на канале "Карусель" - самая рейтинговая спортивная программа недели

Стала известная самая рейтинговая спортивная передача на прошлой неделе.
Фото: Mediascope
Как сообщает Mediascope, утренняя передача для детей "Чик-зарядка" на канале "Карусель" стала самой рейтинговой спортивной программой.

Программу посмотрели 704,7 тысячи человек.

На втором месте – турнир Bellator на "Матч ТВ" (696,8 тысячи зрителей), на третьем – передаче о биатлонисте Александре Логинове "Наказание и наказание" также на "Матч ТВ" (517,7 тысячи зрителей).

В настоящее время почти все футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Сезон российской Премьер-лиги приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции, как минимум, до 10-го апреля.

По актуальным данным в мире коронавирусом инфицировано более 600 000 человек. Число погибших превысило 28 000 человек.

В России известно о 1264 зараженных вирусом COVID-19.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Матч ТВ Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Жена Новосельцева пожаловалась на поведение людей в магазине во время коронавируса
У восьми футболистов "Вест Хэма" выявлены симптомы коронавируса 1
Анчелотти: скоро у людей станет меньше денег
Экс-генсек РФС о матчах в Белоруссии: это не Брестская крепость, которую нужно защищать 1
Милевский принес победу брестскому "Динамо" над "Слуцком" 1
Беленов - лучший игрок "Уфы" в марте
"Чик-зарядка" на канале "Карусель" - самая рейтинговая спортивная программа недели
Нойер не собирается переходить в "Челси"
Милевский: странно, что весь мир на карантине, а мы одни играем 3
Отец Черышева - о ситуации с коронавирусом в "Валенсии": у Дениса всё хорошо
Итальянский помощник Шевченко объяснил татуировки украинского герба и флага
Источник: стала известна зарплата Семака по новому контракту с "Зенитом" 5
СМИ: 10 игроков и 15 работников "Валенсии" заразились коронавирусом
"Запас продуктов и медикаменты". "Рома" подготовила подарки для пожилых болельщиков
Евсеев рассказал о своей мечте
Чемпионат России всё-таки не доиграют? Какие есть варианты
Кичин назвал потерянным временем карьеру в чемпионате Белоруссии
Ярошик: Моуринью запомнил меня после матча за ЦСКА, и я перешёл в "Челси"
Магнуссон - о коронавирусе в Исландии: паники нет. Надеюсь, в Москве будет также
Российский футболист итальянского клуба: в России пока не понимают всей серьёзности ситуации 1
Экс-генсек РФС рассказал о возможных вариантах возобновления РПЛ 2
Роналду согласился на понижение зарплаты. Он получит на 4 млн евро меньше
Хадсон-Одои вылечился от коронавируса
Зеффан: не вернулся во Францию во время карантина, так как боялся, что потом не смогу прилететь в Россию
"Держим форму". Шунин показал, как тренируется дома
Глушаков - о досрочном завершении РПЛ: по "Зениту", наверное, вопросов не возникнет. Его уже сложно достать 8
Зинченко обыграл Куртуа в благотворительном матче FIFA
Футболисты сборной России рассказали о защите от коронавируса
"Абсолютный кошмар". Характеристика Крауча для экс-защитника "Зенита" 1
Зеффан сравнил Лигу 1 и РПЛ
Все новости