"Чик-зарядка" на канале "Карусель" - самая рейтинговая спортивная программа недели

Стала известная самая рейтинговая спортивная передача на прошлой неделе.

Фото: Mediascope

Как сообщает Mediascope, утренняя передача для детей "Чик-зарядка" на канале "Карусель" стала самой рейтинговой спортивной программой.



Программу посмотрели 704,7 тысячи человек.



На втором месте – турнир Bellator на "Матч ТВ" (696,8 тысячи зрителей), на третьем – передаче о биатлонисте Александре Логинове "Наказание и наказание" также на "Матч ТВ" (517,7 тысячи зрителей).



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