"Мы редко задумываемся, на сколько хрупок мир, в котором мы живем". Свет на "Открытие Арене" погас в "Час Земли"

- Мы редко задумываемся, на сколько хрупок мир, в котором мы живем. Сейчас лучший момент, чтобы переосмыслить свое отношение к нашей планете и сделать все возможное, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Давай начнем прямо сейчас, - сказано в обращении клуба.Акция "Час Земли" подразумевает отключение света на час в целях стимулирования интереса к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.