"Мы редко задумываемся, на сколько хрупок мир, в котором мы живем". Свет на "Открытие Арене" погас в "Час Земли"

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? Мы редко задумываемся, на сколько хрупок мир, в котором мы живем. Сейчас лучший момент, чтобы переосмыслить свое отношение к нашей планете и сделать все возможное, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Давай начнем прямо сейчас! ? #КаждыйМожет! И ты тоже. ? #ЧасЗемли2020 #WWFRUSSIA #earthhour @spartakforkids @otkritiearena_official
- Мы редко задумываемся, на сколько хрупок мир, в котором мы живем. Сейчас лучший момент, чтобы переосмыслить свое отношение к нашей планете и сделать все возможное, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Давай начнем прямо сейчас, - сказано в обращении клуба.
Акция "Час Земли" подразумевает отключение света на час в целях стимулирования интереса к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.