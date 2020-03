"Мы редко задумываемся, на сколько хрупок мир, в котором мы живем". Свет на "Открытие Арене" погас в "Час Земли"

View this post on Instagram

? Мы редко задумываемся, на сколько хрупок мир, в котором мы живем. Сейчас лучший момент, чтобы переосмыслить свое отношение к нашей планете и сделать все возможное, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Давай начнем прямо сейчас! ? #КаждыйМожет! И ты тоже. ? #ЧасЗемли2020 #WWFRUSSIA #earthhour @spartakforkids @otkritiearena_official