Колосков: чемпионат Белорусии - это какая-то порнография

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал трансляции матчей Высшей лиги Белоруссии на российском телевидение.
Фото: ТАСС
"В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика "Герои спорта". Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова — 1979 по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз?" — приводит слова Колоскова "RT на русском".

В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.

Матчи Высшей лиги Белоруссии можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ". Сегодня, 29-го марта, в 15:55 мск на "Матч ТВ" пройдёт прямая трансляция матча "Смолевичи" - "Ислочь".

Напомним, что чемпионат Белоруссии остается единственной лигой в Европе, которая не остановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса. В Белоруссии зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом, 32 человека вылечились, 62 продолжают лечение.

Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 666 000 человек. Погибло более 30 000 человек.


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Теги: Колосков РФС Чемпионат Белоруссии Коронавирус
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