Калиниченко: сегодня мир поделился на паникёров и на умных. Завтра он может поделиться на живых и на не очень

41-летний Калиниченко выступал за "Спартак" с 2000 по 2008 годы.
Все мировые чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. В России зафиксировано свыше 1500 случаев заражения. Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля.
Сегодня мир поделился на паникёров(тех кто сидит дома) и на умных(кому всё пох@й),завтра он может поделиться на живых и на не очень...Умные,не нужно мне рассказывать о мировом заговоре,просто проявите благоразумие-посидите дома??— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) March 28, 2020