"Это топище". Дзюба опубликовал шуточный ролик про коронавирус Нападающий "Зенита" Артём Дзюба на своей странице в инстаграме выложил шуточный ролик про коронавирус. View this post on Instagram Это Топище ???#позитивавсем A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on Mar 29, 2020 at 8:41am PDT - Это топище, - подписал видео Дзюба.Чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В России зафиксировано 1534 случаев заражения. 1462 человек продолжают лечение, 64 - выздоровели, 8 человек умерло. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 20:41 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Зенит Дзюба Коронавирус Нашли ошибку в статье? Напечатать (4) 60 1 2 3 4 5