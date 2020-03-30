Цорн - о приходе в "Спартак": это было предложение, от которого я не мог отказаться

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал, как оказался в клубе
Источник: ФК "Спартак"
- В зимнем перерыве в 2019 году я был соорганизатором турнира между клубами в Катаре. Тогда поближе познакомился с Леонидом Федуном, и у нас состоялась длинная беседа. Федуна я знал и раньше, потому что с 2017 года отвечал за организацию всех тренировочных сборов и товарищеских матчей "Спартака". Он подошёл ко мне и хотел получить оценку по кадровой работе клуба.

Через месяц мне позвонил тогдашний вице-президент, который сообщил, что хотел рассмотреть мою кандидатуру в качестве нового спортивного директора. Я этого не ожидал. Через несколько недель президент предложил мне должность директора. В моём возрасте это было предложение, от которого я не мог отказаться. Конечно же, я не мог ответить "нет", - цитирует функционера Transfermarkt.ru

Покупки в летнее трансферное окно проходили под контролем Цорна. В "Спартак" пришли нападающие Эсекель Понсе, Джордан Ларссон и Андре Шюррле, а также полузащитники Гус Тиль, Резиуан Мирзов и Алекс Крал.

После 22-ух туров Тинькофф Российской Премьер-лиги "красно-белые" идут на восьмой строчке, набрав 28 очков.

Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен из-за пандемии Covid-19 в мире. В Российской Федерации зафиксировано 1836 случаев заражения этим вирусом, 1761 граждан продолжают свое лечение.


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Теги: Спартак Цорн Коронавирус
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