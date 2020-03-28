"Проводите время с пользой для своего здоровья, не выходя из дома". Малафеев принял челлендж от Ягудина

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Приняли эстафету от @alexei.yagudin в челлендже, который организовал @minsport_rf #тренируйсядома #спортнормажизни ?? Проводите время с пользой для своего здоровья не выходя из дома или с дачного участка. Будьте сильными и здоровыми! Следующие @ruslan_nigmatullin @khabib_nurmagomedov @shirokovrn
- Приняли эстафету от Алексея Ягудина в челлендже, который организовал Минспорт. Проводите время с пользой для своего здоровья не выходя из дома или с дачного участка. Будьте сильными и здоровыми! Следующие Руслан Нигматуллин, Хабиб Нурмагомедов и Роман Широков, - написал Малафеев.
41-летний Малафеев с 1996 по 2016 годы защищал цвета питерского "Зенита", став четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка (ныне Лига Европы) и Суперкубка УЕФА, а также множества других наград.